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Составь всевозможные двузначные числа с цифрами 2 9 5
Составь всевозможные двузначные числа с цифрами 2 9 5
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29 25 92 95 52 59 99 55 22
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