Составьте 10 предложений с украинскими словами! СРОЧНО

Гость: Гость:

На вулиці йде дощ. Гілки гойдало вітром. Вчора погода була сонячна, але вітряна. Я не буду довго збиратися. Я вийду на вулицю годин на дванадцять. У повітрі витав дурманний запах квітучої акації. Сьогодні я отримав двійку. Завтра ми поїдемо в ліс за грибами. Діма не зможе прийти сьогодні в школу, він хворий. Я ніколи не забуду вчорашній день.