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Составьте 2 пословицы и поговорки на любую тему
Составьте 2 пословицы и поговорки на любую тему
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Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Не имей сто рублей, а имей сто друзей
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