Составьте 2 пословицы и поговорки на любую тему

Составьте 2 пословицы и поговорки на любую тему

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Похожие вопросы