Составьте 3-4 предложения про осень,где дети играют в лесу или парке и собирают листья, слова должны быть связаны по смыслу

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Составьте 3-4 предложения про осень,где дети играют в лесу или парке и собирают листья, слова должны быть связаны по смыслу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дети были очень рады, когда узнали что мы всей семьёй идём гулять в парк. Там мы купались в золотистой листве. Подарок от осени нас очень обрадовал. Придя домой мы все вместе смотрели фотографии сделанные нами в парке, на которых были изображены дети играющие в осеенем парке.
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