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составьте 3 слова состоящие из приставки корня и окончания
составьте 3 слова состоящие из приставки корня и окончания
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Не(приставка)смел(корень)ый(окончание) По(приставка)верь(корень)е(окончание)
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