составьте 3 слова состоящие из приставки корня и окончания

составьте 3 слова состоящие из приставки корня и окончания

Ответ(ы):

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Не(приставка)смел(корень)ый(окончание) По(приставка)верь(корень)е(окончание) 
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