Составьте 5 типов вопросов к предложению:Tom read books.

Составьте 5 типов вопросов к предложению:Tom read books.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Who read books? What book to reads Tom? Только два составила,больше фантазии не хватило(
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