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Составьте буквенное выражение разность удвоенного числа M и числа а
Составьте буквенное выражение разность удвоенного числа M и числа а
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2М-а,разность это вычитание
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