Составьте бюджет для семьи Серёжи и Нади

Составьте бюджет для семьи Серёжи и Нади

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Бюджет на 1 день. от 100-1500 р . ПОКУПКА ПРОДУКТОВ от 150 - 3000 р ОПЛАТА СВЕТА,ВОДЫ,ГАЗА, ОТОПЛЕНИЯ.  от 0 - 500 р. ПРОЧЕЕ
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