Составьте четыре верные пропорции из чисел: 12; 14; 30; 35;

Составьте четыре верные пропорции из чисел: 12; 14; 30; 35;

Ответ(ы):

Ответил Гость:
12,30,35,14 Приятного вечера
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