Составьте числовое выражение и Вычислите его значение частное сумма 870 и 30 и числа 15

Составьте числовое выражение и Вычислите его значение частное сумма 870 и 30 и числа 15

Ответ(ы):

Ответил Гость:
.........1..... 2 (870+30):15=60 ......900
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