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Составьте два предложения со словом биология
Составьте два предложения со словом биология
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мы изучаем биологию. биология это наука о природе.
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