Составьте две пропорции у которых отношения равны числу 6

Составьте две пропорции у которых отношения равны числу 6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вот 18:3=6,12:2=6 Или 36:6=6,54:6=9
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