Составьте характеристику Кузнецко-Алтайского ТПК по плану:1 название 2 природные ресурсы 3 источники энергии(ТЭС ГЭС АЭС) 4 Отрасли специализаци и 5 Выпускаемая продукция
Составьте характеристику Кузнецко-Алтайского ТПК по плану:1 название 2 природные ресурсы 3 источники энергии(ТЭС ГЭС АЭС) 4 Отрасли специализаци и 5 Выпускаемая продукция
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)Кузнецко-Алтайский ТПК. 2)Природные ресурсы: каменный уголь,полиметаллические руды,железные руды. 3)Источники энергии : (ТЭС ГЭС АЭС)-Кемерово,Новосибирск. 4)Отрасли специализации: угольная,черная и цветная металлургия ,пищевая,химическая,машиностроение,металлообработка,хлопчато-бумажное производство,строительные материалы. 5)Выпускаемая продукция:металл,уголь,пищевые продукты,строительные материалы,оборудование,техника,трубы .