составьте и запишите 3-4 предложения на тему "моё любимое дерево" . Используйте распространенные обращения, выражая с их помощью своё восхищение. помо гите пожалуйста.
составьте и запишите 3-4 предложения на тему "моё любимое дерево" . Используйте распространенные обращения, выражая с их помощью своё восхищение. помо гите пожалуйста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В лесах нашей родины много красивых деревьев.Мне особенно нравится берёзка.Берёза,считается символом России,поэтому нашу родину называют берёзовым краем.К берёзе относятся с особой любовью её воспевают в песнях,изображают художники,посвящают стихи.Наши предки считали берёзу священным деревом,олицетворяющем свет,чистоту,женскую красоту.