Составьте и запишите небольшой текст на тему "На стройке" используя ниже указанные глаголы.Строит,красишь,работала,клеишь,штукатурят,цементируют,встав ят,забетонирует,забиваешь,укладываем,устанавливают,рою,поставите,с...

Я тут недавно побывала на стройке, я смотрела как рабочии строили новый двухэтажный дом! Рабочие красили его после того как построили, а красели в крассный цвет. Потом все пошли на обед, как пологается! Мы пошли домой. На следущее утро папа всял меня опять на стройку. На этот раз рабочии встовляли прозрачные окна, потом поставили возле дома несколько небольших гаражей! Мне понравилось на стройке! В следущий раз пойду ещё!