Составьте и заполните таблицу, характеризирующую религиозную политику литовских князей.

Если составить таблицу необходимо самостоятельно, то в первой колонке указываем "Литовский князь", во второй "Основное вероисповедание", в третьей "Отношение к православию", в четвертой "отношение к католичеству". В сроках указываем соответственно 1) Миндовг - язычник - в Литве существовала русская община, тесные культурные связи, равноправие православных и местного населения - попытка принятия католичества, чтобы защититься от внешних врагов; 2) Гедимин - язычник - православное население пользуется равными правами, что и местное, значительная часть населения исповедует православие - допущены католические священники в страну; 3) Ольгерд - язычник, по некоторым данным принял православие - православное население имело те же права, что и местное, строил православные храмы - не предпринимал контактов; 4) Ягайло - крещен по католическому обряду - православное население урезается в правах - государственной религией постепенно становится католицизм после Кревской унии. Можно еще Витовта указать после Ольгерда, так как при нем как раз началось движение в сторону католицизма.