Составьте из слов предложение:Тетрадь,тетрадка,девочка,вдруг.

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Составьте из слов предложение:Тетрадь,тетрадка,девочка,вдруг.
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