Составьте какое-нибудь выражение,содержащее два знака действия,значения которого равно a)12;б)0

Составьте какое-нибудь выражение,содержащее два знака действия,значения которого равно a)12;б)0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 5+9-2=12 2) 2+2*0=0
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