Составьте маршрут экскурсии по Древнему Риму, пользуясь планом и текстом параграфа (54). Заполните таблицу (6 граф и 2 столбца Достопримечательность и комментарий).

1 строка. Термы Каракалы - общественные бани, построенные императором Каракаллой.2 строка. Большой цирк (циркус максимус) - самый большой ипподром в Древнем Риме.3 строка. Арка Септимия Севера - триумфальная арка, построенная в честь побед над Парфией.4 строка. Колизей - самый крупный амфитеатр древнего мира.5 строка. Колонна Траяна - колонна на форуме, построенная в честь победы императора Траяна над даками.6 строка. Пантеон - храм всех богов, построенный при императоре Адриане.