Составьте очень краткий рассказ про петербургский метрополитен на английском. Очень нужно. Буду благодарна.
Разное
Составьте очень краткий рассказ про петербургский метрополитен на английском. Очень нужно. Буду благодарна.
Ответ(ы):
Гость:
Petersburg Metro is very large. It has many different stations. Every day it is visited by over a million people.
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