Составьте письмо кому-либо из родственников или другу сообщите о своей школе и о том как вы учитесь и отдыхаете запишите составленные предложения плиз

Я(Ф.И.О.)Учусь в .....классе.Учеба мне далась с 1 класса хорошо.Уже с первых дней я начал(а) хорошо учиться.Мне нравиться ходить в школу и получать новые знания.Я думаю, если сказать коротко, учиться нужно для того, чтобы стать необходимым многим. Ведь с умным, то есть с грамотным по-настоящему человеком, все хотят общаться, дружить, проводить интересно время. Не учиться — это значит не жить.Поэтому я созываю своих друзеи и родственников начать учиться.Ведь лучше поздно чем никогда.