Составьте план по теме «Познание как вид деятельности»

1.Понятие, это активное отражение или воспроизведение действительности в сознании человека, т.е обусловленный прежде всего практикой процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление, расширение и совершенствование. 2. Формы познания: чувствительное и рациональное, истинное и ложное. : 1) ощущение, 2) восприятие 3) представление. 3. Знание является единством чувственного и рационального познания действительности.: 1) Интуиция 2)эмоции 3)чувства 4)заблуждение.