Составьте план текста))и разделите на части))и к каждой части задайте три вопроса))))Пожалуйста((Помогите(( Красивый пейзаж,радостное чувство,сегодня наибольшую,не далёкие г оры,скалистые берега,привычные скромные сел...

Составьте план текста))и разделите на части))и к каждой части задайте три вопроса))))Пожалуйста((Помогите(( Красивый пейзаж,радостное чувство,сегодня наибольшую,не далёкие г оры,скалистые берега,привычные скромные сельские пейзажи, безжалостным напором,красота нашей земли хрупка и уязвима, бескрайные леса, речные долины, лесные поляны, старые деревья, многоярусной растительностью, чудесных элементов, бесполезными для сельско-хозяйства, подлинное наступление, тихую рощу, привольное поле, древних лесов, непроходимым валом, русского пейзажа, талантливых соотечественников.