Составьте по схемам сложные предложения с подчинительными союзами на тему "Мои любимые книги". 1.[ ],(где...). 2.[ ],(потому что...). 3.[ ],(куда. ..). 4.[ ],(чтобы...)

1.Мои любимые книги лежали там,где я даже и не ожидал их найти. 2.Я люблю читать книги о супер героях,потому что они очень смелые и отважные. 3.Я не заметил,куда подевались мои книги. 4.Я отпросился у мамы ,чтобы сходить в библиотеку.