Составьте пожалуйста диктант из 60 слов с корнями раст рос Чтобы в этом диктанте билв слова с корнями раст рос примерно 10-15

Меня зовут Ростислав. Я расскажу вам о двухдневной экскурсии в Ростове. Поселили нас в гостинице «Росток». Нас расселили в номерах по 4 человека. Так мы подростки, нас очень обрадовала возможность жить самим в номерах. Почувствовали себя взрослыми. Первым пунктом в нашей программе было посещение Ботанического сада. В этом саду собрано более 1600 растений, много дикорастущих. Ботанический сад – это очень интересная отрасль, не даром говорят: «Сломить дерево – секунда, а вырастить – годы». Я тоже недавно у себя дома посадил цветок, очень жду, когда он наконец-то прорастет.