Составьте пожалуйста короткий диалог с товарищем о каком -нибудь литературном произведении(кинофильме). Заранее спасибо)

Привет! Ты уже прочитал рассказ вий? -Да. Я ещё и фильм посмотрел. Знаешь, а ведь фильм значительно отличается от книги. -а ты новый или старый фильм посмотрел? -Новый. Эх ты! Ведь старый намного интереснее! Там и актёры хорошо подобраны и сюжет- прямо по книге! - ну ладно! Я посмотрю его когда время будет.