Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Составьте предложение с словом Had
Составьте предложение с словом Had
Ответ(ы):
Ответил Гость:
I had been in museum. I had not gone to shop yet.
Похожие вопросы
Сумма двух чисел равна 145.Чему равно значение суммы,если к первому слагаемых прибавить число 55
Ширина прямоугольника на 6 см меньше длины,а его периметр равен 40 см.Найдите стороны прямоугольника.
Вычисли значения выражений 80х3+450-90= 56:(7х2)х2= 690+(450-300):5= 13х4+3х17= 90х4+240-70=
Горе от ума. Действие первое. Что происходит в 4 явлении? Краткие ответы!!!
Помогите решить пж (4-8i)-(3+5i)=
Округлите числа до десятков,сотен, тысяч,десятков тысеч:174273.258325.910809.
Написать 2сложных предложения без союзов
222000000* 500000000=
Выразите в сантиметрах 12дм , 9 дм 6 см,. 1 м 88 см,
Почему несмотря на большое сходство между родителями и потомками между ними возникают различия ?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск