Составьте предложения с глаголами: неволить, невзлюбить, несдобровать, недоумевать, не удаляться, не преследовать, не хотеть. Форму глагола, где это возможно измените.
Разное
Составьте предложения с глаголами: неволить, невзлюбить, несдобровать, недоумевать, не удаляться, не преследовать, не хотеть. Форму глагола, где это возможно измените.
Ответ(ы):
Гость:
Его никто неволил соглашаться Я сразу же невзлюбила новенькую Чувствую, вам сегодня несдобровать Маша недоумевала, как такое может быть! Штирлиц попросил Мюллера не удаляться Не преследовать ее он не мог Не хотелось Мурзику идти гулять
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