составьте предложения со следующими сочетаниями об этом нельзя не сказать не мог не улыбнуться нельзя не согласиться не могут не общаться нел ьзя не поделиться нельзя не договаривать не смог ненавидеть не смог не заступиться

Об этом нельзя не сказать лучшему другу! Он не мог не улыбнуться от твоего взгляда. Нельзя не согласиться с тем,что происходит. Не могут не общаться те,которые знакомы с детства. Нелься не поделиться столь радостной новостью! Нельзя не договаривать правду. Не смог ненавидеть,ту которую полюбил. Не смог не заступиться за ребенка!