Составьте предложения со словами ПРОСТО,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРИМЕРНО, КАК. Чтобы в одном случае это были частицы а в другом слова-омонимы

Приготовить новое блюдо для меня очень просто. Я не обижаюсь, просто нет времени позвонить. Я употребляют в пищу исключительно полезные продукты. Моё право выступить на концерте исключительно. Ученик в школе должен вести себя примерно. Примерно через час начнётся фильм. Я собираюсь стать врачом, как мама. Учитель объяснил как правильно писать это слово.