Составьте прогнос развития жизни на земле в случае отсутствия: -Солнечного света -Солнечного тепла -Солнечного тепла и света?

Любое из трёх фатально. Без солнечного света растения перестанут синтезировать СО2, без тепла они погибнут, и не только они — большинство видов животных, в числе которых и человек, правда, частично. Если не будет ни того, ни другого, жизни на Земле в скором времени не будет вообще. Ну, как не будет — в бункере можно укрыться, выращивать там растения и ивотных, но немного людей от 7млрд+ смогут выжить в таких условиях.