Составьте прошу очень срочно. Диатонияческие и хроматические тоны и полутоны от си бемоль

Составьте прошу очень срочно. Диатонияческие и хроматические тоны и полутоны от си бемоль

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ля фа бемоль - си бемоль
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