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Составьте прошу очень срочно. Диатонияческие и хроматические тоны и полутоны от си бемоль
Составьте прошу очень срочно. Диатонияческие и хроматические тоны и полутоны от си бемоль
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ля фа бемоль - си бемоль
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