составьте простые и сложные предложения с глаголами- синонимами: хотеть, желать, стремиться, ждать

а) - простое предложение: б) - сложное предложение. Хотеть: а) Я хочу стать доктором. б) Я хочу стать ветеринаром, потому что люблю заботиться о животных. Желать: а) Я пожелала ему счастья. б) Я пожелала ему счастья, хотя на моих глазах блестели слёзы. Стремиться: а) Я стремлюсь стать отличницей. б) Я стремлюсь стать отличницей, однако пока это не получается. Ждать: а) Я ждала этого вечера уже несколько дней. б) Я ждала этого вечера уже несколько дней, потому что соскучилась по своему брату.