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составьте рассказ на тему наш друг электроник
составьте рассказ на тему наш друг электроник
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Ответил Гость:
прояви фантазию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
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