Составьте рассказ "Наш друг Электроник" (срочно!!!)

У нас есть друг электроник. Он очень сильно похож на нас. Но он не обычный он питается не едой, а электричеством. Он был не настоящим и хотел стать настоящим мальчиком. Однажды мы гуляли и прямо на нас побежал мальчик сильно похожий на нас это и был электроник но с начало мы об этом не знали. Потом он рассказал нам свою историю. И мы подружились. Он рассказал что сбежал от учёного и просил нас помочь ему стать настоящим. Мы решили помочь. Первым делом мы решили научить его есть еду. Потом играть в игры. Потом мы учили его грамоте. Вот он стал почти как настоящий. Вот мы гуляем с электроником и все удивляются, смотря на нас. Ведь он так сильно похож на нас. Но вдруг подъезжает чёрная машина, выходит странный дяденька и забирает электроника. Через некоторое время мы находим место где удерживают электроника. Мы незаметно проходим в это здание находим электроника и бежим! Вот мы сбежали. Через месяц электроник стал настоящим. И он был счастлив.