Составьте рассказ о жизни современного школьника,используя следующие сочетания:"Десятка" за ответ, десятибалльная система, двойник артиста, семидневны й поход, седьмой по списку, стостраничный доклад, одиннадцать лет,...

"Рассказ из жизни школьника" В наше время довольно-таки сложно учиться, так что хотелось бы немного поговорить о современном образовании. Каждый школьник, наверное, задумывается о первом экзамене и о сдачи его на прекрасный балл. Что же... С каждым годом это становится всё труднее. Все идут к репетиторам в пятиэтажное здание, набираясь знаний не только в школе. Дети и без того тратят столько времени на учёбу, что не остаётся времени на себя, так родители ещё заставляют, чтобы у ребёнка была "десятка" за ответ, чтобы ребёнок был первым по успеваемости, что толком-то невозможно . Всякие эти стостраничные доклады, которые просто взрывают мозг детям. И это только в средней школе! Что же нам ждать в ВУЗе? Какой же большой объём знаний в нашем поколении, если сравнить с прошлым, так мы делаем двойную работу уже! Но в неком это и проще. Мы же в веке технологий. Не так давно люди и мечтать не могли о четырёхгигобайтовой флешке. Некоторое, всё же, так уж и изменилось. Я беру свои любимых пять пирожков в столовой,мне так же одиннадцать лет, как и было когда-то моим родителям. Они также вспоминают, как учились, пусть это и было немного проще, но данное столь же познавательно для нас, сколько для прошлого поколения. Выбирать можно отдельные строчки в своей работе чистовой. Я написал от своего имени, так сказать.