Составьте рассказ о жизни в средневековом мусульманском городе используя слова : халиф, дворец,мечеть,минарет, медресе,базар Учебник история средних веков,6 кл.пономарев

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Прекраснейший город Багдад!В городе находятся множество мечетей с высокими минаретами.Поражает красота дворцов,где живут Арабские халифы. Сыновья халифа обязательно должны учится в медресе и изучать Коран. Арабские базары продавцы предлагают ювелирные шедевры,драгоценные камни и Арабские украшения