Составьте рассказ по опорным словами 5-6 предложений.урок ,занятие,тема,рассказ,учебник,внимательно,учитель,объяснение,оценка,дневник.
Составьте рассказ по опорным словами 5-6 предложений.урок ,занятие,тема,рассказ,учебник,внимательно,учитель,объяснение,оценка,дневник.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Урок по литературе начался с небольшим опозданием. Учитель сегодня объяснял новую тему. Рассказ получился очень интересным, и все учащиеся внимательно слушали преподавателя. Все те, кто отвечал на уроке получили оценки. Прозвенел звонок и ученики подошли для выставления им оценок в дневник.