составьте рассказ по теме пиррова победа,Горе побеждённым!,нашествие галлов на Рим составьте рассказ по теме пиррова победа,Горе побеждённым!,нашествие галлов на Рим

Горе побеждённым — известное восклицание вождя галлов Бренна, обращенное им, по преданию, к побежденным римлянам, когда они отказывались уплатить наложенную на них контрибуцию в 1000 фунтов золота, тогда он бросил на весы свой меч и сказал это. Пиррова победа — победа, доставшаяся слишком дорогой ценой; победа, равносильная поражению. Происхождением это выражение обязано сражению при Аускуле в 279 до н. э. Тогда эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска»