составьте рассказ по теме пиррова победа,Горе побеждённым!,нашествие галлов на Рим составьте рассказ по теме пиррова победа,Горе побеждённым!,нашествие галлов на Рим
составьте рассказ по теме пиррова победа,Горе побеждённым!,нашествие галлов на Рим составьте рассказ по теме пиррова победа,Горе побеждённым!,нашествие галлов на Рим
Ответ(ы):
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Горе побеждённым — известное восклицание вождя галлов Бренна, обращенное им, по преданию, к побежденным римлянам, когда они отказывались уплатить наложенную на них контрибуцию в 1000 фунтов золота, тогда он бросил на весы свой меч и сказал это. Пиррова победа — победа, доставшаяся слишком дорогой ценой; победа, равносильная поражению. Происхождением это выражение обязано сражению при Аускуле в 279 до н. э. Тогда эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска»