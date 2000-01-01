Составьте рассказ "Путь к своему счастью" Если нужны наброски то вот: Я хочу отучиться в школе и пойти....... (институт,колледж и т.д.) После того как я отучусь (институт колледж и т.д) я пойду работать (Врачом) Я...

Разное

Составьте рассказ "Путь к своему счастью" Если нужны наброски то вот: Я хочу отучиться в школе и пойти....... (институт,колледж и т.д.) После того как я отучусь (институт колледж и т.д) я пойду работать (Врачом) Я выбрала эту профессию потому что....... Мне нравится эта профессия........

Автор: Гость