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Составьте разность выражений и упростите её: 12m+7n-5 и 15m-3n-5
Составьте разность выражений и упростите её: 12m+7n-5 и 15m-3n-5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
12m+7n-5-(15m-3n-5)=12m+7n-5-15m+3n+5=12m-15m+7n+3n+5-5=-3m+10n
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