Составьте с данными словами словосочетания или предложения. Невидимка, неделя, недотёпа, неженка, невежа, неряха, небылица, небрежность.

1)шапка невидимка 2 )впереди целая неделя каникул 3)мой брат неряха 4 )моя подруга неженка 5) учительница сказала что сережа недотёпа 6)сегодня на уроке учитель сказал что такое небылица7) небрежность плохое качество человека.