Составьте шесть распространённых предложений или связный текст на тему "Если хочешь стать футболистом( гимнастом и т.п.)глаголы, которые можно использ овать: готовиться, заботиться, беспокоиться, упражняться, трениров...

Если хочешь стать спортсменом, ты должен добросовестно готовиться к каждому соревнованию, беспокоиться за каждое свое движение. Если к примеру ты хочешь быть воллейболистом то тебе необходима ловкость - значит упражняться с мячом ты должен каждый день. Нужна и выносливость - для этого надо ежедневно тренироваться: бегать и прыгать. Хороший результат в разработке мышц дает плавание, но плавать нужно не реже двух раз в неделю. Так же было бы неплохо было бы закаляться: купаться зимой в проруби, обливаться ледяной водой летом. При такой подготовке в состязаниях тебе не будет равных победил самого себя, невозможно.