Составьте сложный план к сочинению Три самых красивых города России

Гость: Гость:

1)Россия-моя родина. 2)В России множество замечательных городов. 3)Столица-Москва. 4) Москва-красивый город (описание Москвы). 5)Калининград, Куршская коса (описание Калининграда). 6)Россия-страна впечатлений! 7)Я люблю жить на своей родине! 8)Я посетил города: ..., ..., ... 9)Мне очень нравится путешествовать по России!