Составьте слова заколка новое слово которое обозначает пучок волос шерсти
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Составьте слова заколка новое слово которое обозначает пучок волос шерсти
Ответ(ы):
Гость:
КЛОК заКОЛКа всё сходится КЛОК
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