Составьте слово сочетания со словами из скобок. Запишите только те которые характерны для официально -делового стиля речи. Какие словосочетания не употребляются в официально д еловом стиле? Вести (наблюдение монтаж пе...
Составьте слово сочетания со словами из скобок. Запишите только те которые характерны для официально -делового стиля речи. Какие словосочетания не употребляются в официально д еловом стиле? Вести (наблюдение монтаж переговоры собака на поводке машина
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вести наблюдение,вести переговоры не употребляются вести собаку на поводке вести машину