Составьте СПП со словом догорает.
Разное
Составьте СПП со словом догорает.
Ответ(ы):
Гость:
Догорает последний луч солнца, и восходит луна над горизонтом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Переведите текстs пожалуйста! 1 текст.this is a hat.It has got shamrocks on it.The shamrock is the national symbol of ireland.2 текст. This is mug....
Разное
1.Найдём океан на карте и определим,в какой полушарии и между какими материками он находится.Для моря определим океан,к которому оно относится. 2.И...
Разное
Что значит : Мутить воду ,филькина грамота ,от горошка два вершка ,белые мухи ,грести лопатой , тёртый калач . Это всё фразеологизмы . Помогите п...
Разное
Какова средняя скорость автомобиля если за первые 3 часа он проехал путь 80 км а следующие 2 часа двинался со скоростью 50 км в час ...