Составьте связный текст на одну из тем: ,,Как сварить суп(борщ и т.д.),, ,,Как посадить деревце(цветок),, . Используйте различные способы выражения со ветов.

Как сварить молочный суп. Приготовить полезный молочный суп довольно просто. Возьмите небольшую кастрюльку и налейте в неё один литр молока. Обязательно убедитесь в том, что молоко свежее, иначе во время варки оно может свернуться. Поставьте кастрюлю с молоком на плиту и включите средний огонь. Когда молоко начнёт закипать, всыпьте в него четверть стакана мелкой вермишели. Огонь сделайте минимальным. Вермишель нужно помешивать, чтобы она не слиплась. Примерно через десять минут ваш суп будет готов. Приятного аппетита!