Составьте таблицу " Причины и последствия Великих географических открытий "nbsp; 1) Причины : 2) Великие географические открытияnbsp; 3) Последствияnbsp;

1) Причины:* истощение ресурсов драгоценных металлов в Европе;* перенаселение районов Средиземноморья;* с падением Константинополя турки-османы перекрыли прежние торговые пути европейцев с Востоком;* научно-технический прогресс в Европе (мореплавание, вооружение, астрономия, книгопечатание, картография и др.);* стремление к обогащению и славе.2) Великие географические открытия:* Экспедиция Бартоломеу Диаса;* Экспедиции Колумба и открытие Америки;* Плавание Джона Кабота к берегам Сев. Америки;* Плавание Америго Веспуччи и открытие Юж. Америки;* Экспедиция Васко да Гамы в Индию;* Кругосветное путешествие Магеллана;и т.д. Список нетрудно продолжить, списав из учебника основные экспедиции.3) Последствия:* изменение представлений о мире и людях;* толчок развитию наук;* расширение торговли и формирование единого мирового рынка;* начало создания колониальных империй;* появление новых видов растений, в том числе пищевых;* развитие работорговли;* уничтожение европейцами древнейших цивилизаций и народов, их культуры и знаний.