Составьте текст на тему : "Шайбу! Шайбу!" , "Ура! Гол!" , "Как красиво фигурное катание" , "Заниматся гимнастикой мне не лень" ДАМ 50 БАЛЛОВ ЗА ОДИН Т ЕКСТ
Составьте текст на тему : "Шайбу! Шайбу!" , "Ура! Гол!" , "Как красиво фигурное катание" , "Заниматся гимнастикой мне не лень" ДАМ 50 БАЛЛОВ ЗА ОДИН Т ЕКСТ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
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